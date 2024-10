VIDEO | „Sellega saab Florast üle sõita!“ Tarmo Kink ja Gert Kams võtsid mõõtu humoorikas väljakutses

Meeskonnad asuvad omavahelise duelli eel vastavalt 4. ja 3. kohal ning neid lahutab vaid neli punkti. See on võtmetähtsusega lahing – Paidel on võimalus vahe kinni võtta, samas kui Floral avaneb võimalus purjetada Kesk-Eesti tiimist seitsme punkti kaugusele ja kindlustada oma positsiooni esikolmikus. Lisaks Premium Liiga medalitele on kaalul ka koht järgmise aasta UEFA Euroopa Konverentsiliiga 1. eelringis. 4. koha omanik peab samas lootma Evald Tipneri karikasarja edu või soodsate asjaolude kokkulangemise peale.