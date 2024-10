DELFI FOTOD JA JÄRELVAADATAV | Üliraske Fitness Challenge pani inimvõimete piirid proovile

Jõuproovi eel selgitab Eesti kõigi aegade kõige tuntum kulturist Ott Kiivikas, mis ala on Fitness Challenge.

Mis on Fitness Challenge?

Fitness Challenge koosneb kolme raskusastmega tasemest: kuld-, hõbe- ja pronkssari. Igas sarjas on valitud kuus harjutust, mida tuleb sooritada kahe minuti jooksul maksimaalne korduste arv. Iga ala vahel on kahe minuti pikkune taastumisaeg. Pärast igat pausi liigub sportlane järgmise võistlusala juurde ja sooritab sellise kaheminutilise intervalliga kokku kõik kuus harjutust. Kokku kestab kogu raja läbimine koos pausidega 22 minutit, millest puhas sooritusaeg on 12 minutit.

Kuidas selgitatakse võitja?

Võidab sportlane, kes sooritab kõigi kuue võistlusharjutuse peale kokku kõige rohkem kordusi. Seejuures on see võistleja enda otsustada, kui palju järjest ta kordusi sooritab ja kui pika puhkepausi võtab. See tähendab, et tegelikult ei pea kogu aeg kahe minuti jooksul järjest harjutusi sooritama. On olemas harjutusi, mida suudetakse kaks minutit järjest teha, ja on ka harjutusi, kus see on sisuliselt võimatu.

Iga ala juures on kohtunik, kelle ülesanne on jälgida sportlase sooritust ja lugeda ära kordused, mis on reeglitega kooskõlas. Enne võistlust tehakse tavaliselt veel osalejatele instruktaaž harjutuste tehnilise sooritamise kohta, et kõik reeglitest samamoodi aru saaksid. Võistlustel on olemas ka peakohtunik, kelle ülesanne on omakorda koordineerida kohtunike tööd ja teha nende üle ka järelevalvet. Vajaduse korral tuleb sekkuda ja aidata kordusi korrektselt lugeda. Seega võistluse pidamiseks on vaja ühte peakohtunikku ja kuute alakohtunikku. Lisaks sekretäri, kes sisestab kohtunike loetud kordused võistluste protokolli.

Kasuks tuleb ka see, kui on olemas teadustaja, kes kommenteerib ja selgitab publikule toimuvat. Eestis olen selle töö enda peale võtnud ja see muudab ka publiku jaoks kogu toimuva palju arusaadavamaks. Lisaks on hea teada alade kohta fakte ja reegleid, et ka publikul oleks toimuvast hea arusaamine.