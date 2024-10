Rootsi tippkergejõustiklane lõpetas koostöö Eesti treeneriga

„See on nii tore, et saan muuta kõike, keskkonda ja treenerit ning alustada täiesti uue mõtteviisiga, mis puudutab minu treeninguid,“ lausus rootslanna kohalikule meediale.

„Parem on see muutus ära teha, kui et istuda ja mõelda, et mis oleks võinud saada, kui ma oleks.... Tuleb lihtsalt edasi liikuda ja tehtud otsuse üle õnnelik olla,“ leiab Sagnia, kelle kaugushüppe rekord on 6.95.