Serviti alustab eurohooaega. Musting: hollandlased kodumänge naljalt ära ei anna

Sel hooajal pole Serviti veel kaotusekibedust tundnud, sest koduses meistriliigas ja Balti liigas on püsitud võitmatuna.

„Oleme rahulikult toimetanud. Septembri-oktoobri lõpus oli kalender tihedam, mistõttu saime paremasse vormi ning koostöö läks paremaks. Oleme jälginud ja analüüsinud Hollandi võistkonda, kuid eks videodest visete kvaliteet ja kiirus just kõige paremini üle ei kandu,“ kommenteeris Serviti peatreener Kalmer Musting , kellel on eurosarja staaži juba 20 aastat.

„Hollandlaste puhul on tegemist teravate tagameestega ja arvata võib, et mees-mehe duellidest saavad määravad olukorrad. Nemad kodumänge naljalt ära ei anna ning kui vaadata nende mänge Hollandi-Belgia liigas, on nad järjest paremaks ja stabiilsemaks läinud.“