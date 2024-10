Eesti parim naiste rannavolleduo debüteerib kõrgeima taseme turniiril

Liisa Remmelg ütles MK-etapi eel, et seis on hea ja ta loodab Brasiilia oludega kiirelt kohaneda. „Oleme saanud Rivoga (treener Rivo Vesik - toim.) palju trenni teha viimastel nädalatel ja seis on hea. Kuna Eestis pole väljas treenida saanud, on vaja siin Brasiilias oludega kiirelt kohaneda. Aga tunne on tegelikult enesekindel, sest teame, et tööd on palju tehtud,“ kommenteeris võrkpallur.