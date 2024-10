Korvpalliklubi Viimsi jäi oma tähtmängijast ilma

„Tahan tänada selle aasta ja kahe kuu eest, mis ma olen siin veetnud, kõiki fänne, treenereid, taustajõude ja eelkõige meeskonnakaaslasi, kes tegid siin veedetud aja unustamatuks. Olen tänu Viimsile arenenud meeletult nii mängijana kui ka inimesena. Eraldi tahaks välja tuua treenerid Valdo Lipsu ning Asko Meinerit, kes on olnud minu arengus asendamatud. Tänu Viimsile on mul nüüd tekkinud võimalus teha enda karjääris samm edasi ning pärast pikka mõtlemist tunnen, et olen valmis järgmiseks väljakutseks. See ei ole kindlasti head aega ning varsti juba saalis kohtume. Aitäh Viimsi!“ teatas Vaaks Viimsi pressiteate vahendusel.

“Loomulikult on meil kahju, et Stefan lahkub ja läheb edasi koduse konkurendi juurde. Kuid isiklikus plaanis on meil Stefani üle hea meel, et suurem võistkond oli temast huvitatud ja väljaostu teostas. Meie klubi ja meeskonna üheks oluliseks eesmärgiks, lisaks meeskondlikule kohale, on arendada mängijaid, et neil oleks võimalus oma karjääris samm edasi teha. Kui eelmise hooaja alguses laiem korvpalliüldsus ei teadnud Stefan Vaaksist pea midagi, siis nüüd on tema üks peamisi koduse liiga kuumimaid nimesid, kellest räägitakse. Võtame Stefani uut lepingut kiitusena oma tööle ja oleme tänulikud, et Stefan meie klubi liige on olnud ja meiega koostööd teinud. Meie töö jätkub nii nagu see on enne toimunud, arendades võistkonda ja mängijaid ning ka meie eesmärgid püsivad samad,“ sõnas Lips.