AMETLIK | Thomas Tuchel palgati Inglismaa koondise peatreeneriks

„Olen väga uhke, et mulle usaldati au juhendada Inglismaa koondist. Võimalus treenida Inglismaa koondist on suur privileeg. Võimalus töötada sellise ainulaadse ja andeka mängijate seltskonnaga on väga põnev,“ ütles Tuchel alaliidu pressiteate vahendusel.