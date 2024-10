OTSEPILT | Euroopa spordipealinn Tallinn 2025 avab kaardid

Pressikonverentsil räägitakse, mis nägu on Euroopa spordipealinn Tallinn 2025, milliste põhimõtete järgi koostati järgmise aasta programm ning tutvustatakse tulevasi projekte. Üks neist on seotud just Tallinna lauluväljakuga, mis tõotab kujuneda liikumissõprade uueks meelispaigaks.