TIPPHETKED | Kalev/Cramo küttis FIBA Europe Cupil Bulgaaria meistrile sauna

Kalev/Cramo jätkab F-alagruppi kahe võiduga. Järgmise nädala teisipäeval võõrustatakse alagrupiturniiri kolmandas voorus Fehervari Albat, kel on turniiritabelis võit ja kaotus, millega jagatakse Le Portel´iga teist kohta. Rilskil on võiduarve avamata.

Kapten Martin Dorbek eelseisva mängu eel: „FIBA Europe Cupis on iga võistkond kodus ohtlik. Me alustasime esimene ring võiduga ning soovime seeriat jätkata. Rilski on kindlasti näljane ja valmis võitlema kodusaalis, et saada esimene võit. Peame väga hea keskendumisega kindlasti mängu alustama. Vastasmeeskonna on kokku pannud hea sõber ja Kalev/Cramo legend Branko Mirkovic ning võistkonnas on kolm tugevat ameeriklast ning mõned Bulgaaria koondise mängijad.“