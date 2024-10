FOTOD | Eesti U21 jalgpallikoondis lõpetas EM-valiksarja võiduga Kosovo üle

Kahe viimase kodumänguga jäi rahule ka tänase avavärava autor Tristan Toomas Teeväli. „Eriti esimesel poolajal olid täna kiirrünnakud need, mis meile edu tõid. Saime pallivõitude järel päris mitu ohtlikku olukorda ja ka kaitses ohverdasid mehed end igas olukorras – super töö,“ ütles poolkaitsja, kes kiitis ka koondise mängijate omavahelist kokkumängu: „Üksteist mõistetakse hästi. Nii rünnakul kui kaitses teame, kus keegi appi tuleb ja kuhu jookse tehakse. Kahju, et see siin läbi saab – oleks tahtnud näha, kuidas see edasi läinud oleks.“