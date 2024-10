Latvala täpsustas Katsuta eemalejäämise põhjuseid ja tõi võrdluse Tänakuga

„Oleme Takaga paar korda rääkinud ja loomulikult pole see kunagi meeldiv olukord, kuna ta tõesti tahtis Tšiilis sõita,“ ütles Latvala, vahendab Rallit.fi.

„Ta mõtles selle peale natuke aega ning mõistis siis, mida me tahame. Nüüd on ta valmis pingutama, muudatusi tegema ja end täiendama, et veelgi tugevamana tagasi tulema,“ jätkas Latvala.

Tiimijuhi sõnul on Katsuta pausi ajal tegelenud näiteks legendi koostamise süsteemiga, et seda aspekti parandada.

„Märkasime Kreekas, et tema märkmetes oli natuke liiga palju teavet, mistõttu on raske sõita ja teele keskenduda, kui ta peab liiga palju infot kuulama. Nüüd jätkame seda tööd koos treeneriga ja siis valmistume asfaldivõistlusteks,“ lisas Latvala.

Soomlane usub, et selline karm otsus oli ainuõige lahendus ja võib Katsutat pikemas perspektiivis aidata.

„Sõitjale pole see [eemalejäämine] kunagi meeldiv, aga millalgi tulevikus võib selguda, et see oli siiski hea otsus.“

Latvala meenutas, et võistluspaus on ka teistele sõitjatele kasuks tulnud.

„Oleme seda varem näinud mõne teise sõitja puhul, kui nad on näiteks Rally1 autolt Rally2 autole üle läinud. Adrien Fourmaux on selle hea näide, kuid varem on see toiminud ka Elfyn Evansi ja Ott Tänaku puhul,“ ütles Latvala.

Katsuta naaseb Toyota Rally1 auto rooli sel nädalavahetusel Tšehhis, Saksamaal ja Austrias peetaval Kesk-Euroopa MM-rallil.