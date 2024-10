Mistrat ootab eurosarjas vana tuttav. Jüri Lepp: meil on kõik võimalused olemas

Mistra sai loosi tahtel tugevuselt kolmandas sarjas ehk Euroopa karikasarjas endale vastaseks vana tuttava Balti liigast, leedulaste VHC Šviesa. Serviti on teises ringis vastamisi hollandlaste JD Techniek Hurry Up`iga.

Mistra läbis kahe hooaja vahel suured muudatused, kuid alustas sügist väga hästi, võites järjestikku kohtumisi nii Eesti kui ka Balti liigas.

Alates septembri lõpu kaotusest Servitile ei ole tulemused enam nii head olnud. „Eks see oli teada, et põhimõtteliselt uue koosseisuga tuleb kasvuprobleeme. Keskkaitses koostöö leidmine võtab aega ning viimasel ajal on probleemiks olnud ka realiseerimine,“ sõnas Mistra treener Jüri Lepp käsipalliliidu pressiteate vahendusel.

Mistra osaleb eurosarjas teist hooaega. Eelmisel aastal jäädi samas liigas kahe mängu kokkuvõttes alla Austria klubile Bregenz Handball.

Leedu meeskond on aastaid eurosarjas keerelnud ning nende parim tulemus pärineb aastast 2019, kui jõuti tollal Challenge Cupi nime kandnud liigas 16 parema sekka.

Tänavune loos soosis natukene Eesti klubi, kes saab teise ehk otsustava kohtumise [26. oktoobril] pidada Raasikul kodupubliku ees.

“Probleemid on meile siiski hästi teada ning oleme trennis kõvasti visetele rõhku pannud. Teeme tööd selle nimel, et tekkinud mured lahendada ning eurosarjaks parimas vormis olla,“ jätkas 66-aastane Lepp, kes on juhtinud erinevaid meeskondi mitmete tiitliteni ning olnud ka Eesti koondise eesotsas.

Mistra ja Šviesa tunnevad teineteist hästi. Viimase kolme aasta jooksul on Balti liigas vastamisi mindud kuuel korral. Eesti meeskond on nendest kohtumisest suutnud võita vaid viimase matši, kui eelmisel hooajal alistati leedukad kodupubliku ees 33:32.

Šviesa on koduses meistrisarjas kaotanud kolm viimast kohtumist, kuid Balti liigas suudeti möödunud nädalavahetusel alistada lätlaste ASK ja meie Viljandi HC.