Narva spordikooli õpilased võistlesid Venemaal. „Võistlesid küll, aga sellest pole vaja kirjutada“

„See on väga kummaline käitumine Narva spordikooli poolt. No mis sa muud oskad öelda, kui et elame lõbusal ajal, kallid lugejad!“ märgitakse Sekundomeri uudises.

Poksiliit võtab küsimuse arutusele

„Me võtsime alaliidus juba üle kahe aasta tagasi vastu otsuse, et meie ei läheta oma sportlasi Venemaa ega Valgevene võistlustele ning me ka ei kutsu nende riikide sportlasi Eestisse võistlema. See juhtum on meie alaliidu reeglite rikkumine. Ja see klubi on meie liige. Novembri alguses, kui meie juhatus koguneb, võtame selle kindlasti päevakorda ja arutame, kuidas neid karistada. Narva spordikool on ka varem reegleid rikkunud,“ sõnas Klandorf.