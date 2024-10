Nädalavahetusel toimuv legendaarne MängudeÖÖ toob mängusõpradeni võistlusmomendid ja kodumaised mängud

„Me oleme viimastel aastatel ürituse kavaga eksperimenteerinud, et leida seda täiuslikku tasakaalu külastajatele mõeldud meelelahutuse vahel,“ räägib Allas. „Ühel pool on asjad, mis mõeldud vaatamiseks - suurejoonelised e-sporditurniirid, muusikalised etteasted, ja muu säärane -, ning teisel interaktiivsem tegevus: erinevad turniirid, millest külastajad ise osa võtta saavad, kohad niisama mängimiseks, viktoriin, kõikehõlmav expo-ala ja nii edasi.“

Ürituse suurimateks tõmbenumbriteks on vaieldamatult vaatemängulised e-sporditurniirid, mille auhinnad on magusad. Teist korda selgitatakse välja Eesti parim „Counter-Strike 2“ meeskond, kes hakkab kodumaad esindama Leedus toimuval OlyBet Sports Bar CS2 Baltics finaalis.

Külastajad ei pea kartma, et üritusel saab mängimist ainult pealt vaadata. Nimelt leiavad aset mitmed turniirid, millest saab ka ise osa võtta. Parimad selgitatakse välja kaklusmängus „Tekken 8“ ning jalgpallimängus „EA FC 25“. Samuti on ohtralt erinevaid võimalusi mängimiseks väljaspool turniire.

„Meil on eraldi expo-ala, kus LVLup lubab meenutada nooruspõlve retromängude seltsis, Arvutimuuseumil on üleval nostalgiline väljapanek, „Rocksmith+„ mäng annab võimaluse päris Fender kitarre proovida.. Teha on nii palju, et ei jõua kõike üles lugeda,“ sõnab Allas.