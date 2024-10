Sihtasutus Noored Olümpiale kuulutab välja Eesti suurima noorsportlaste stipendiumikonkursi

Eesti eraisikute ja ettevõtjate toel loodud noorte sportlaste tugisüsteem pakub stipendiumi raames lisaks rahalisele toele erinevaid koolitusi, mis õpetavad kuidas treenida oma vaimset poolt ja leida toetajaid. Kandideerima on oodatud kõik 18 kuni 23-aastased olümpiamängude kavas olevaid individuaalalasid harrastavad sportlased, kes pürgivad spordimaailma absoluutsesse tippu.

Olümpiavõitja Katrina Lehis sõnas: „Noored Olümpiale stipendiumil on olnud kindlasti väga oluline roll minu karjääris. Kui ma 2018. aastal selle stipendiumi sain, siis olin ma just pärast emaks saamist tippsporti naasmas ning nii mõnigi kahtles, kas suudan veel tippu jõuda. Ma ei kuulunud epeenaiskonda ega polnud võitnud veel Euroopa meistri tiitlit. Noored Olümpiale stipendiumi saamine andis nii palju positiivsest energiat, sest keegi uskus minusse. See pani rohkem pingutama ja süvendas ka endas usku, et ma suudan jõuda tippu.“

Stipendiumikonkursi võitjad saavad rahalise toe ja maailmatasemel koolitused terveks olümpiatsükliks ehk kuni neljaks aastaks. Stipendiumi rahaline maht on Eestis kõige suurem - sportlasele eraldatakse 10 000 eurot aastas, mis teeb täis-olümpiatsükli kohta 40 000 eurot. Väljaantava stipendiumi üheks osaks on sportlase vaimne treening (spordipsüholoogia ja mindset coaching), mis aitab noorel sportlasel seada eesmärke ning õpetab toime tulema tagasilöökide ja pingetega nii treeningutel kui võistlussituatsioonis. Lisaks on fookuses meeskonna loomise, toetjatega suhtlemise, isikubrändi kujundamise, finantsosksute ja turundusoskuste arendamisele suunatud koolitused.

Noored Olümpiale stipendiumikomisjoni liikme, olümpiavõitja Gerd Kanteri, sõnul on sihtasutuse Noored Olümpiale tegevus Eesti spordis erakordne ning heaks eeskujuks ka riiklikele tugisüsteemidele. „Soovitan Noored Olümpiale stipendiumile kandideerida kõigil, kes julgevad suurelt unistada ja on valmis selle nimel ka kõvasti tööd tegema“, lisas olümpiavõitja Gerd Kanter.