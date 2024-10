Sildaru alustas hooaega Cardrona rennisõidu MK-etapil 12. kohaga. Seejärel sooviski ta järgmisena osaleda Churis, kus on kavas nö linna Big Air, mis tähendab tellingutele ehitatud hüppemäge. Esialgu jäi ta aga nimekirjast välja, kuna suusaliit ei andnud teda õigeaegselt võistlusele üles. Nüüdseks on ta aga varunimekirjast kerkinud osalejate sekka. Täna alustatigi teekonda Šveitsi. Samas ei ole tulevikku silmas pidades olukord veel lahenenud, kuna 18-aastasel sportlasel on suusaliiduga sportlasleping sõlmimata.