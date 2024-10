DELFI VIDEO | Mihkel Ainsalu 0:3 kaotuse järel: oleme praegu õigel teel!

„Rootsiga mängides on klassivahe arusaadav. 20 minutit suutsime asjad kinni panna, aga väike hilinemine ja pall oli võrgus,“ meenutas poolkaitsja Mihkel Ainsalu rootslaste esimest tabamust.

Vaheajale mindi 0:2 kaotusseisus, kuid teise poolaja alguses langes Eesti mõneti üllatuslikult eriti sügavale kaitsesse. Ainsalu selgitas, et plaan oligi võimalikult vähe väravaid lasta. „Me ei muutnud oma mänguplaani, sest ei tea kunagi, mida väravate vahe räägib, kui turniiritabel lõpuks kokku lüüakse. Seega oli vaja väravate vahe võimalikult väiksena hoida.“

Ning Ainsalu sõnul on koondislased positiivselt meelestatud, sest peatreener Jürgen Henni käe all on arenemisruumi veel omajagu.