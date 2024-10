Jääolusid trotsinud Kaldvee ja Lill alustasid MK-etappi kahe võidu ja kaotusega

Kaldvee sõnul tekkisid kolmandas mängus probleemid jääoludega. „Oleme kõikide vastaste vastu ilusti mängus püsinud. Esimesed kaks mängu olid head, kolmandas olid jääolud väljakutsuvad ja keerulised, mis on siin väljakutseks kõikidele tiimidele. Seda näitavad ka tulemused ja kohati üllatavalt ühepoolsed mängud,“ ütles Kaldvee pressiteate vahendusel.

Lill lisas, et nende tase on samas hooaja alguse kohta väga hea. „Meie keskmine tase on hooaja alguse kohta kindlasti piisavalt hea ning saame siit edasi minna. Lihtne meie vastu kellelgi ei ole,“ ütles ta.