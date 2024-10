Kahtlaselt käitunud ukrainlasest maleäss jäi pettusega haledalt vahele

Ševtšenko pettus tuli ilmsiks pärast teist partiid, kui tema vastane Francisco Vellejo kurtis kohtunikele, et ukrainlane külastab kahtlaselt tihti tualettruumi, vahendab chess.com.

Kusjuures juba enne telefoni avastamist tundus Ševtšenkot jälginud turniiri korraldajatele kahtlane, et kui tualetti sisenenud maleäss nägi, et tema telefoni sidaldanud kabiin oli kinni, siis otsustas ta lihtsalt lahkuda, mitte ei kasutanud mõnd vaba kabiini.

Pärast telefoni konfiskeerimist asusid kohtunikud võrdlema Ševtšenko märkmeid ja mängus tehtud käike. Kohtunikel oli põhjust kahtlustada, et mängija on saanud juhiseid telefoni teel ning seda toetas ka tõik, et üks koristajatest avastas juba eelmisel päeval tualetist telefon.