Skandaal: Nigeeria jalgpallikoondis jäi lennujaama lõksu, meeskond boikoteerib valikmängu

Nigeerlaste sõnul olid nad lennujaamas kinni 12 tundi. Selle aja jooksul otsustasid koondislased, et boikoteerivad teisipäevast mängu ja püüavad leida tagasilennu kodumaale. „Olen Aafrikas igasugu asju kogenud, aga see on jälestusväärne käitumine,“ sõnas kapten William Troost-Ekong.

Liibüalased eitasid süüdistusi

Aafrika jalgpalli katuseorganisatsioon (CAF) on juhtunust teadlik. Alaliit vahendas teates, et on mõlema riigi esindajatega olnud kontaktis ja andnud vahejuhtumi edasi distsiplinaarkomisjoni. Kui komisjon leiab, et emb-kumb osapool on reegleid rikkunud, ootavad ees järgmised sammud.