Esimese MM-tiitli lävel olev Thierry Neuville: loomulikult tahan Kesk-Euroopas tiitli võita, aga esimene fookus on mujal

36-aastasel belglasel on kaks etappi enne hooaja lõppu koos 207 punkti. Ta edestab tiimikaaslast Ott Tänakut 29 ja Toyota mehi Sebastien Ogier’d ning Elfyn Evansit vastavalt 41 ja 46 punktiga. Kui Neuville’i edu Kesk-Euroopa ralli lõpuks on jälitajate ees üle 30 silma, on tiitel tema oma.