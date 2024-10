Euroliigas kaklema läinud ja platsilt minema saadetud korvpallurid avasid suu. „Olin peale intsidenti vait, aga ...“

Kaks meest läksid omavahel kähmlema kolmanda veerandaja lõpus pärast seda, kui Biberovic kasvatas Fenerbahce edu 58:48 peale. Peale Bosnia ja Hertsegoviinas sündinud Biberovici korvi all tehtud viset leidsid mõlemad mängijad end põrandalt.

„Kui proovisin püsti tõusta, haaras ta selja tagant agressiivselt minu kaelast ja peast, tõmbas mind pikali tagasi ja surus minu näo enda käe vastu. Lisaks valutavale kaelale jättis see jäljed minu kaela ja selja peale,“ süüdistas Bryant. „Püüdsin uuesti temast lahti saada, aga ta lõi mind, jättes sinikad minu käele.“

Ameeriklane lükkas ühtlasi ümber väiteid, et ta hammustas Biberovici. „Kellegi peast või kaelast kinni haaramisel ja pikali tõmbamisel pole korvpallis kohta,“ lisas ta.

Mõni tund hiljem tuli Instagramis omapoolse avaldusega välja ka Türgi koondist esindav Biberovic. „Olin peale intsidenti vait, et juhtum ei kasvaks ega kahjustaks Euroliiga brändi, aga näen, et vastastiimi mängija tuli välja detailidega, mis kindlasti tõele ei vasta. Püüan siiski probleemi mitte suuremaks puhuda,“ kirjutas ta. „Minu ainus eesmärk oli mängija enda pealt maha saada ja kohtumisega jätkata. Kuidas intsident kasvas ja mida vastane tegi, on piltidelt näha. Olen kogu vajalikku infot Euroliiga ja oma koduklubiga jaganud.“