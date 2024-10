Pep Guardiola Inglismaa koondise peatreeneriks? Guardiola: kõike võib veel juhtuda

Samal ajal on inglased otsinud uut juhendajat, kes pikemaks ajaks end koondisega seoks. Meedias on Inglismaaga seostatud nii viimati Müncheni Bayernit juhendanud Thomas Tuchelit, praegust Newcastle Unitedi treenerit Eddie Howe’it kui ka endist Londoni Chelsea lootsi Graham Potterit. Meedias pole välistatud ka Carsley’i jätkamist tuleval aastal, kuigi seda peetakse praegu pigem ebatõenäoliseks.

The Times avaldas esmaspäeval, et FA pöördus hooaja eel Manchester City pikaaegse peatreeneri Pep Guardiola poole, et uurida, kas hispaanlane oleks valmis uueks väljakutseks. 53-aastase hispaanlase leping ManCityga lõppeb 2025. aasta suvel ehk koos praeguse hooajaga.