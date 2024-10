Septembris pingile jäänud Eesti Counter-Strike’i lootus leidis uue koduklubi

Järgmise aasta 30. juulini kehtiv laenuleping viib Maasingu meeskonda, mis on minevikus olnud koduks tulistamismängu parimatele Taani mängijatele, nagu Finn „karrigan“ Andersen, Lukas „gla1ve“ Rossander, Peter „dupreeh“ Rasmussen ning Nicolai „device“ Reedtz. Minevikust tuntud Copenhagen Wolves sai aga lõpu aastal 2016 kui tiim rahaliste raskuste tõttu tegevuse lõpetas, Counter-Strike’i naasti alles 2023. aasta lõpus, kui brändi otsustas tagasi tuua 23-aastane Ameerika Ühendriikide ärimees Jared Habib, hüüdnimega Outback.

Esimesel hooajal pärast taasasutamist pole meeskond veel erilist edu saavutanud, saavutades parimatel juhtudel esikümne kohti zteise kategooria CCT turniiridel, mis annab neile maailma edetabelis 77. koha. Nüüd loodetakse, et paremate tulemusteni aitavad viia mängijad Baltikumist. Koos Maasinguga nimetati võistkonda ka 22-aastane leedukas Matas „MAGILA“ Magila, kes on varasemalt mänginud oma riigi kohalikes tiimis ning saab nüüd esimese kogemuse rahvusvahelisel tasemel.