Bilbao treener kiitis Reali vastu säranud Kullamäed: ta oli nii edukas skoorija kui ka mängu juhtija

„Tal [Kullamäel] on olnud selge siht silme ees. Ta sai mängust hästi aru ja leidis õiged lahendused,“ kiitis peatreener väljaandes El Correros.

„Ta on enda suhtes väga nõudlik mängija ning mõnikord valmistab see nõudlikkus talle endale veidi pingeid ja see mõjutab tema otsuseid. Aga täna (eile) oli ta väga edukas mitte ainult skoorimisel, vaid ka mängu juhtimisel ja teistega suhtlemisel,“ kiitis Ponsarnau.