Hooajaks põhja laduv Marten Liiv on testide põhjal karjääri parimas seisus

„Praegu on kõik hästi. Alates eelmise hooaja lõpust on tervisega kõik korras olnud. Haigeks pole kordagi jäänud. Üks väike kõhuprobleem oli suve alguses, kuid see kestis ka vaid päeva. Tervis on täitsa hästi vastu pidanud sellele suurele koormusele,“ avaldas Liiv Delfile.