BLOGI ja FOTOD | Rootsi lõi ka sel korral Eestile kolm vastuseta väravat

Nelja vooru järel on Rootsil ja Slovakkial 10, Eestil 3 ja Aserbaidžaanil 0 punkti. Jürgen Henni juhendatava koondise peamine eesmärk on vältida grupis viimast kohta, millega ähvardaks oht kukkuda D-divisjoni.

Eesti ja Rootsi on nüüd ajaloo jooksul mõõtu võtnud 24 korda, aga seni pole sinisärgid murult võitjana ära tulnud. Rootsil on kirjas 20 võitu, lisaks lõppesid 1921., 2016. ja 2018. aastal sõprusmängud viikidega. Seni on väravate vahe Eesti poolt vaadatuna 18:70.