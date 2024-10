Eesti jalgpallureid kollitama tulev rootslane tervenes müstilisest haigusest. „Ma ei saanud süüa ega midagi teha. See oli üks haige asi!“

Brightoni mängija selgitas, et lisaks ülimalt kehvale enesetundele oli tal ka kõrge palavik. Seda, mis haigus teda täpselt vaevas, ei tea Ayari ka ise. „Ma kahtlustan, et see oli mingi koroonateema. See oli üks haige asi. Ma ei suutnud süüa isegi enne kohtumist Chelseaga (Ayari mängis 28. septembril Chelsea vastu 34 minutit - toim). Sõin lihtsalt suppi ja jõin vedelikke. Natuke jäi toona energiast vajaka, kuid nüüd olen tagasi ja tunnen end hästi,“ lisas Ayari.