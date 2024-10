Eeldatav algkoosseis. Kas Yakovlev saab taas põhikoosseisu? Kes asendab Sheini?

Eesti ja Rootsi mängisid omavahel ka kuu aega tagasi Stockholmis. Koduväljakul mänginud Rootsi võitis esimese poolaja väravatest 3:0. Toona alustas Eesti ühe ründajaga. Seda rolli täitis Rauno Sappinin, kes jääb seekordsest koondiseaknast eemale haiguse tõttu. Põhikoosseisus olnud meestest jääb tänasest kohtumisest vigastuse tõttu eemale Maksim Paskotši, mängukeelu all on aga Rocco Robert Shein .

Võrreldes reedel Aserbaidžaaniga peetud matšiga on aga rivistuses tagasi Alex Matthias Tamm ja Kevor Palumets, kellel on nüüdseks mängukeeld kantud. Tänase kohtumise eel on õhus mitu küsimust. Kes asendab reedel edukalt tegutsenud Sheini? Kas Ioan Yakovlev saab taas algkoosseisu? Kas ründaja kohale jääb Henri Anier või hõivab selle koha Tamm.