Ajakirjanike eest põgenenud Håland esitas avaliku vabanduse

Inglismaa kõrgliigas Fulhami eest mängiv poolkaitsja Sander Berge kaitses Hålandi käitumist. „Tal on täielik õigus seda [meedia vältimist] teha,“ sõnas Berge Norra väljaandele VG. „Me oleme hetkel kõik väga pettunud. Oleme üks meeskond, oleme oma tõusude ja mõõnadega. Aga kõige tähtsam on see, et oleme ühtsed.“