Vanameister Hayden Paddon krooniti taas Euroopa meistriks

„See on suur kergendus. Hooaeg polnud kerge ja me ei suutnud kogu aeg head kiirust näidata. Koos meeskonnaga oleme aga olnud tõeliselt tugevad ja võidelnud kogu aeg. Suur aitäh kõikidele fännidele ja teistele toetajatele,“ võttis Paddon hooaja kokku.

Mabellini sai EM-sarjas üldse esimese etapivõidu. „See tundub imeline. Need viimased 11 kilomeetrit olid minu elu pikimad. Tahan kõiki tänada, sest see on olnud suurepärane reis. Alustasime Rally5 autoga ja sealt edasi oleme liikunud samm-sammult ülespoole. Ma olen tõesti väga õnnelik,“ sõnas Mabellini, kes oli hooaja kokkuvõttes neljas.