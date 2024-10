Rootsi jalgpallikoondise peatreenerile avaldas Eesti esitus muljet: olite Aserbaidžaani vastu erakordselt resultatiivsed

Rootsi on peatreener Jon Dahl Tomassoni käe all alustanud Rahvuste liigat kahe võidu ja ühe kaotusega. Septembrikuises koondiseaknas seljatati võõral väljakul Aserbaidžaan 3:1 ja Stockholmis Eesti 3:0. Reedel mängiti Bratislavas 2:2 viiki Slovakkiaga. Seejuures anti käest 2:0 eduseis.

„Lõime Slovakkia vastu mõlemal poolajal väga palju võimalusi. Kaitsesime väga targalt ja kõik mängijad olid pettunud, et me ei suutnud seda kohtumist võita. See võib kõlada hullumeelselt, aga mulle meeldib see. Mulle meeldib selle meeskonna näljasus ja ambitsioon. Me vajame seda. Nüüd seisab eest kohtumine Eestiga, kes saavutas reedel suurepärase tulemuse. Nad tulevad meie vastu kindlasti enesekindlalt,“ rääkas Tomasson mängueelsel pressikonverentsil.