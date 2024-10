VIDEO | USA tippturniiri võitnud Kristin Tattar kasseeris suure summa. „Ütlesin endale, et ära nüüd närvi mine!“

„Kõndisin radadel ja mõtlesin, et tunnen end jalle nagu mina ise. Kõik tundus väga lihtne ja nii on tõesti lõbus mängida,“ rääkis hooaja kaheksanda tiitli võitnud Tattar pärast võistlust.

„See on hullumeelne! Avastasin eile, et kõige väiksemad auhinnad on 1000 dollarit. Palju õnne kõigile, kes sellest osa said! Panite vingelt! Kui vaatasin, et võitja teenib 13 000 dollarit, siis ütlesin endale, et ära nüüd närvi mine!“ naeris Tattar.