VAATA JA KUULA | „Pihtas põhjas“: Kullamäe võtab vastu õnnitlusi, Talts nägi Barcelonas 12-aastast imelast, Jurtšenko elab fantaasiamaailmas

Esmalt muidugi õnnitlused! Ei, mitte seoses Eesti olümpiakomitee presidendi valmistega, vaid seoses Kristian Kullamäe vägeva etteastega kohtumises Madridi Realiga. Tema 18 punkti andsid olulise panuse Bilbao võidus Reali üle, tulemusega 83:79. Nüüd on see tehtud! Mida isa on unes näinud (et võidab Reali), teeb poeg või teevad pojad tegelikus elus reaalsuseks. Rumeenia reisilt on Kullamäel kahetised tunded. Pärnu Sadama meeskond FIBA Europe Cupi avavooru kohtumise küll napilt kaotas, aga mäng on läinud võrreldes mõne nädala taguse ajaga selgelt ladusamaks. Enam ei ole lootusetuse tunnet. Üha enam on end leidmas meeskonna üks liidreid Robert Valge. Järgmised kolm eurosarja kohtumist peab Pärnu koduväljakul, neist esimese 16. oktoobril Rumeenia kõrgliiga liidri Oradea vastu.