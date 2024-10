Paljude lemmik Lindsey Vonn haub 40-aastasena suurt tagasitulekut

Blick küsis Vonni kohta kommentaari endiselt Saksamaa mäesuusaässalt Feliz Neureutherilt, kes kinnitas, et taolised sahinad on ala sees tõepoolest liikumas.

„Kui tema võimalikust tagasitulekust kolm päeva tagasi kuulsin, oli mu esimene mõte, et tehispõlvega pole võimalik eriti kiiresti suusatada. Aga järele mõeldes ütlen nii, et kui keegi suudab teha midagi esmapilgul võimatut, siis on see üks ja ainus Lindsey Vonn,“ ütles Neureuther.