OTSE DELFI TV-s | Eurosarjast positiivseid emotsioone saanud Selver x TalTech kohtub Läti klubiga

Selver on kodust hooaega alustanud kahe kaotusega, aga teisipäeval saadi positiivseid emotsioone CEV Cupilt, kus alistati Sloveenia klubi Maribor.

Selveri peatreener Andres Toobal soovib punktiarve avada. „Ses osas on seis parem, et tuleme mängule positiivse tulemuse pealt ja mingi kindluse saime Maribori vastu kätte. Loodan, et suudame seda seisu hoida ja võitlusvaim püsib samasugune. Kindlasti peame näitama võitluslikkust ja punktilisa oleks meile väga vaja,“ ütles Toobal.