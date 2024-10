TÄNA DELFI TV-s | Riia klubiga mängiv Tartu Bigbank loodab täiseduga jätkata

Peatreener Alar Rikberg ütles enne matši, et meeskond on heas seisus, ent ees ootab keeruline periood. „Meid on ootamas kuu aja jooksul kas 10 või 11 mängu, sõltuvalt eurosarja edust. Ja meie raskus on need ära kesta, see tähendab iga nädal kaks-kolm mängu, lisaks reisid. Üsna hullumeelne periood. Aga ma pole murelik, sest see annab mulle kohustuse erinevaid koosseise mängitada ja juba olen pühapäeva osas mingid kokkulepped teinud ning üks põhimees ei tee seda mängu üldse kaasa. Lisaks pole meid saanud praegu aidata Kevin Soo, kes on töökohustuste tõttu välismaal, Stefan Kaibaldi kohal on küsimärk. Seega väiksed asju on, aga see on loomulik protsess,“ kommenteeris Rikberg.