OTSE DELFI TV-s | Viimsi läheb mängus Raplaga viimasele veerandajale kerges eduseisus

„Viimsi on noor ja vihane meeskond. Kui neil on kogu tiim terve ja mänguvalmis, on nad väga ohtlik kooslus nii kaitses kui ka rünnakul. Nende kaitsemäng on teisest erinev ja kahtlemata väga ebameeldiv igale meeskonnale. Loodetavasti suudame mängust Valmieraga teha omad korrektuurid ja näidata täna juba selgelt paremat mängu,“ rääkis Rapla peatreener Brett Nõmm.