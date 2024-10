Saaremaal rallil teise koha saanud 18-aastane Enok: päris müstika!

„Tahtsin sel aastal Rally2 auto ära proovida ja kuna RedGrey tiim on Eestis olemas, siis nende kogemuste mitte kasutamine oleks patt. Koos toetajate ja FIA-ga tegime otsuse, et kuna Saaremaa ralli on mulle tuttav, siis miks mitte siin see kiirus ära proovida. Kulude mõistes klappis seegi, et Eesti tiim ja Eesti ralli,“ lausus Jürgenson, kes sel hooajal võitis MM-sarja Junior WRC arvestuse. „Põhimõtteliselt oli lugu selline, et kuna me saime [MM-sarjas] nii hästi hakkama, siis taheti meid tänavu selle projekti raames lisatoetusega premeerida. FIA tugi oli arvestatav.“