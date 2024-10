DELFI VIDEO | Andres Sõber kaotuse järel: mul pole vaja sisse osta igasugu jumbusid, keda õpetada

Meeskonna peatreener Andres Sõber rääkis, et on kaotusest hoolimata rahul poiste esitusega. Ta sõnas, et niimoodi jätkates on ta kindel, et nad suudavad „eestikatel“ teistele kõvasti peavalu tekitada. Kiidusõnu jagus mehel igasse leeri, eriti mängujuht Ralf Satsile: „Ralfi pärast ongi mul mõtet seal pingi otsa peal istuda,“ märkis Sõber.