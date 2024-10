Martin Laas läheb Hiina velotuuri finaaletapile vastu liidrina

„Täna oli sisuliselt sarnane päev eilsele. Selle vahega, et Lotto Dstny plaanis ainult esimest vahefinišit teha ja edasi lasta atrõõvil minna,“ rääkis Laas võistluse järel, vahendab Eesti Jalgratturite Liit. „Lõpuks sai peale teist vahefinišit väike grupp minema ning võtsime kohe kontrolli omale ja hakkasime sõitma.“

„Lotto ja Corratec tulid meile appi ja asi lõppes grupifinišiga,“ jätkas Laas. „Me ei teadnud päris täpselt, mis see lõpp endast kujutab, aga andsime endast parima ja olime viimases kurvis esimesed. Sealt jäi 700 m lõpuni. Kõik toimis ilusasti, aga mul endal polnud kõige parem lõpp ja tagant järele tarkusena võib öelda, et tagant tulles oli meestel suur eelis. Homme on uus päev ja läheme särki kaitsma. Kuna ringile jääb väike tõusu, siis ei tule ilmselt väga lihtne päev ja hakkab veel nalja saama.“