TÄNA DELFI TV-s | Pärnu võrkpalliklubi kohtub Ezerzemega. Raadik: pärast euromängu on seis paljulubav

Pärnu meeskonna kapten Andrus Raadik ütles, et asjad liiguvad õiges suunas. „Seis pärast euromängu on paljulubav, näitasime, et suudame mängida ilusat võrkpalli ja asi liigub õiges suunas. Kindlasti olen isiklikult väga näljane ja sain euromängust enda osas mingid asjad paika. Ka isiklikus plaanis lähevad asjad ülesmänge, mängupraktikat on lihtsalt vaja,“ sõnas kogenud nurgaründaja, kes oli hooaja eel hädas vigastustega.

„Usun, et ka kogu meeskond on võidu järele näljane. Aitab küll, aeg on võitma hakata ja punkte koguda. Selleks, et edu saavutada peame mängima enda mängu – olema võitlislikud ja agressiivsed servil, ka blokk-kaitse on vaja korda saada. Peame üksteist aitama igas mõttes. Daugavpilsiga pidasime me ka kontrollmänge ja loodame, et läheb ka seekord hästi. Vältima peame oma rumalusi,“ lisas Raadik.