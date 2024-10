TÄNA DELFI TV-s | Võru Barrus mängib Robežsardzega. Lüütsepp: „See on meie jaoks reaalsuskontroll“

Barruse peatreener Oliver Lüütsepp leiab, et võrreldes eelmise nädalaga on meeskond paremas konditsioonis. „Tartu vastu alustasime tegelikult normaalselt, aga siis jäime servisurve alla ja see lõi meid rivist välja. Me ei suutnudki rohtu leida ei servi- ega ründesurve vastu. Ja mulle treenerina tundus, et me ka kuidagi liiga lihtsalt aktsepteerisime seda, et vastane on hea me neile vastu saada ei suudagi,“ vaatas juhendaja esmalt tagasi esimesele Cronimet liiga kohtumisele.