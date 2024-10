Mbappe pidutses Prantsusmaa koondise esindamise asemel Stockholmis

Selline otsus tekitas Prantsusmaal suurt pahameelt. Nüüd on ründaja uuesti skandaali sattunud, kuna avalikkuse ette on lekkinud info, et Mbappe käis neljapäeval Stockholmis pidutsemas. Samal õhtul mängis Prantsusmaa koondis Budapestis Iisraeliga ja võitis 4:1.