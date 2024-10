Virtuaalse vormelisõidu Eesti meistrivõistluste sündmusterohke neljanda etapi võidu noppis Talvar

Kui meistrivõistluste seitsmest etapist on peetud neli, juhib sarja Rainer Talvar 297 punktiga. Dmitri Janis on teine (245), Reno Kööts aga säilitas ebaõnnestunud finaalile vaatamata kolmanda koha (184). Meeskondadest suurendas Talvari, Tamme ja Varblase tiim Charging Zebras by BS + RDX veelgi oma edu, TCM Pizzapoiste (Janis, Kööts, Parek) ees. AM-kategoorias tõusis liidriks Janar Tiitus, kuid Tammann jääb maha vaid nelja punktiga.