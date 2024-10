EOK sai uue presidendi. Mida arvavad valikust Eesti tippsportlased?

Kuidas te olete rahul EOK presidendivalimiste tulemusega?

Kergejõustiklane Rasmus Mägi: „Reeglina on spordimaailmas niimoodi, et parim võidab. Ilmselt oli ka seekord nii. Ma arvan, et Kersti [Kaljulaidi] kampaania muutis mängu väga pikaajaliselt. Ma usun, et temas on järeleandmatust, et sporti vedada koos oma tiimiga. Soovin talle edu ja jaksu.“

Vehkleja Irina Embrich: „Mina olen valikuga rahul. Tal [Kersti Kaljulaid] tundub ambitsiooni olevat. Ma arvan, et EOK-s on muutust vaja. Kersti on inimene väljaspoolt, tal on uued visioonid ja mõtted, mida saaks EOK jaoks paremini teha.“

Ujuja Kregor Zirk: „Mina ei olnud isiklikult kellegi poolt. Oma lemmikut mul polnud, ei läinud väga selle asja [valimiste] sisse. Kõik olid head kandidaadid minu arust. Soovin [uuele presidendile] õnne ja edu.“

Laskesuusataja Tuuli Tomingas: „Ütlen ausalt, mul oma seisukoht puudub. Laias laastus minu jaoks väga midagi ei muutu. Kui olen EOK B-kategooria toetuse peal, siis ilmselt väärin sellist toetust. Ei oska öelda, mis nende kandidaatide plussid ja miinused olid. Inimesena on aga Kersti [Kaljulaid] väga sümpaatne ja tore.“

Millist muutust te EOK tegevuses kõige enam ootate?

Rasmus Mägi: „Lühidalt ja lihtsalt öeldes ootan, et see pinnas, mille uus president tekitada võiks, oleks võimalikult rikkalik ja viljakas igas mõttes. Et saaks võidetud nii medalid kui et Eesti rahvas liiguks ja oleks terve. Suundasid on palju ja paljud Kersti mõtted mind kõnetasid. Eks ma jälgin sporti teinekord ka murelikuma pilguga. Saab põnev olema näha, mis saama hakkab.“

Irina Embrich: „EOK elab praegu riigi toetuse peal. Loodetavasti tuleb nüüd väljaspoolt suurem toetus, mis aitaks spordil areneda ja edasi minna. Sport on väga tähtis ja ka see, et inimesed ise sporti teeks, on tähtis. Mida rohkem inimesi spordib, seda paremini saadakse aru spordi olulisest. Tähtis on ka lapsed rohkem sportima saada, see on tervise ja meie tuleviku jaoks väga oluline.“