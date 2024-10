DELFI VIDEO | Vehklemisliidu juhtimisele mõtlev Sõõrumaa: Eesti sport kaotas Kaljulaidi võiduga kogemust

„Eesti sport võitis uue ambitsioonika inimese, kes, nagu ta ütles, paneb rõhku pigem väljapoole ja väljaspool silma paistmisele. Ja eks ta kaotas üksjagu kogemust. Kui minu ja Teigamägi kogemused kokku lüüa, on see muljetavaldav. Aga elu on selline, et peame muutuma. Ju siis muutusime natuke aeglaselt,“ rääkis Sõõrumaa Delfi videointervjuus vastsest EOK presidendist Kaljulaidist.

Sõõrumaa tunnistas, et tal on aeg-ajalt läbi käinud mõte juhtida mõnda väikest alaliitu, kus on liiga palju kemplemist. Täpsustava küsimuse peale vehklemisliidu kohta kinnitas Sõõrumaa, et on selle peale mõelnud. „Olen ka paljusid suuremaid tuttavaid ettevõtjaid utsitanud, et mine ja võta see juhtimine enda peale. Ma ei saa aru, mis seal toimub. Lihtsalt sportlased kannatavad,“ lausus ta.