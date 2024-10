DELFI VIDEO | EOK presidendiks valitud Kersti Kaljulaid: väga raske tunne on

„Väga raske tunne on,“ vastas Kaljulaid küsimusele „mis tunne on?“. „Sellepärast, et kui sa oled uus tulija, saad sa hääli sellepärast, et inimesed tahavad kursimuutust, aga see ei tähenda, et nad tahavad kõik ühesugust kursimuutust. Nüüd tuleb hakata kokku leppima, kuhu poole me liigume.“

Mis suunas siis Eesti sport liikuma hakkab? „Seda me hakkame kõik koos arutama. Paljud asjad, mis minu programmis olid - ma eeldan, et kui minu poolt on hääletatud, on mul nüüd mingis mõttes ka mandaat nende asjadega tegeleda. Et lapsed saaksid teha multisporti, et väiksemad alaliidud tunnetaks, et EOK on ka neile ühiselt toimetamise platvorm, et meie maakonna spordiliidud tunneks, et EOK on nende jaoks olemas keerulistes aruteludes kohaliku omavalitsusega, et meie tippsport saaks ressurssi juurde, toetamaks seda riskantsemat, nooremat osa. Kõigi nende asjadega hakkamegi tegelema.“