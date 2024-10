DELFI VIDEO | Erich Teigamägi: tulin suuremate ootusega. Enda arust ei jäänud midagi tegemata, aga kindlasti midagi jäi

Miks läks nii? „Kindlasti on paremaid spetsialiste kui mina seda hindama. Kõrvalseisjal on alati natuke teistsugune pilk. Värskem, neutraalsem, võib-olla ka objektiivsem. Kui viimasel paaril kuul sai selle nimel päevas 14-16 tundi päevas tööd tehtud, siis ei saa öelda, et midagi jäi enda meelest tegemata. Aga kindlasti jäi midagi tegemata. Kunagi pole olnud aeg olümpiamängude lõpu ja valimiste kuupäeva vahel nii lühike. Aga see pole etteheide, kõigil oli sama aeg,“ vastas ta.