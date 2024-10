NÄDALAVAHETUSEL DELFI TV-s | Kolm Eesti volleklubi jahivad esimesi punkte, Tartu valmistub raskeks perioodiks

„Usun, et ka kogu meeskond on võidu järele näljane. Aitab küll, aeg on võitma hakata ja punkte koguda. Selleks, et edu saavutada peame mängima enda mängu – olema võitlislikud ja agressiivsed servil, ka blokk-kaitse on vaja korda saada. Peame üksteist aitama igas mõttes. Daugavpilsiga pidasime me ka kontrollmänge ja loodame, et läheb ka seekord hästi. Vältima peame oma rumalusi,“ lisas Raadik.

Pärnu meeskonna kapten Andrus Raadik ütles, et asjad liiguvad õiges suunas. „Seis pärast euromängu on paljulubav, näitasime, et suudame mängida ilusat võrkpalli ja asi liigub õiges suunas. Kindlasti olen isiklikult väga näljane ja sain euromängust enda osas mingid asjad paika. Ka isiklikus plaanis lähevad asjad ülesmänge, mängupraktikat on lihtsalt vaja,“ sõnas kogenud nurgaründaja, kes oli hooaja eel hädas vigastustega.

„Nüüd tuleb meil Riia vastu reaalsuskontroll, mis peaks paremini ära näitama, mis seisus me oleme. Tartu mängu eel olid meil mured haiguste jms ja kõik mehed polnud parimas konditsioonis. Praegu peaks seis olema parem ja saame näha, millised me oleme. Riia meeskond on kahe hooaja vahel muutunud tugevamaks, kohtusime nendega ka hooaja eel ja kaotasime ning nad jätsid väga hea mulje. Oleme valmis tõsiseks lahinguks ja mingit allahindlust kuskilt teha ei saa, et võit koju tuua,“ lisas Lüütsepp.

Barruse peatreener Oliver Lüütsepp leiab, et võrreldes eelmise nädalaga on meeskond paremas konditsioonis. „Tartu vastu alustasime tegelikult normaalselt, aga siis jäime servisurve alla ja see lõi meid rivist välja. Me ei suutnudki rohtu leida ei servi- ega ründesurve vastu. Ja mulle treenerina tundus, et me ka kuidagi liiga lihtsalt aktsepteerisime seda, et vastane on hea me neile vastu saada ei suudagi,“ vaatas juhendaja esmalt tagasi esimesele Cronimet liiga kohtumisele.

Täiseduga liigatabeli tipus olev Tartu Bigbank võõrustab pühapäeval kell 15.00 Riia meeskonda.

Peatreener Alar Rikberg ütleb, et meeskond on heas seisus, ent ees ootab keeruline periood. „Meid on ootamas kuu aja jooksul kas 10 või 11 mängu, sõltuvalt eurosarja edust. Ja meie raskus on need ära kesta, see tähendab iga nädal kaks-kolm mängu, lisaks reisid. Üsna hullumeelne periood. Aga ma pole murelik, sest see annab mulle kohustuse erinevaid koosseise mängitada ja juba olen pühapäeva osas mingid kokkulepped teinud ning üks põhimees ei tee seda mängu üldse kaasa. Lisaks pole meid saanud praegu aidata Kevin Soo, kes on töökohustuste tõttu välismaal, Stefan Kaibaldi kohal on küsimärk. Seega väiksed asju on, aga see on loomulik protsess,“ kommenteeris Rikberg.

„Meie suurem fookus on kolmapäeva ja neljapäeva peal (mil Bigbank peab kodusaalis kaks euromängu-toim), aga see ei tähenda, et kavatseme Riia vastu kergelt minna. Kontrollmängud ja hooaja algus on näidanud, et nad on paremas seisus, kui nad tavaliselt hooaja alguse faasis on. Selgelt on see võistkond läinud tugevamaks, liitunud on koondise nurk Toms Vanags ja komplekteeritus on igati okei. Nad pole mugav ega lihtne vastane, ent meie eesmärk on võimalikult suur punktisaak,“ lisas peatreener.

Kahe kaotusega Selver x TalTechile sõidab pühapäeval kell 17.00 külla Ezerzeme/DU. Vahepeal sai Cronimet liiga tiitlikaitsja positiivseid emotsioone CEV Cupilt, kus alistati Sloveenia klubi Maribor.

Selveri peatreener Andres Toobal soovib punktiarve avada. „Ses osas on seis parem, et tuleme mängule positiivse tulemuse pealt ja mingi kindluse saime Maribori vastu kätte. Loodan, et suudame seda seisu hoida ja võitlusvaim püsib samasugune. Kindlasti peame näitama võitluslikkust ja punktilisa oleks meile väga vaja,“ ütles Toobal.